PSG - Mercato : Leonardo avance bien sur une piste alléchante

Après Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Lionel Messi, le Paris Saint-Germain pourrait frapper un nouveau gros coup à zéro euro l'été prochain. En effet, selon La Gazzetta dello Sport, les discussions entre Leonardo et les représentants de Franck Kessié avancent dans le bon sens. Le milieu de terrain ivoirien de 24 ans arrivera en fin de contrat chez les Rossoneri en juin prochain et les négociations pour une prolongation sont pour le moment dans l'impasse.

Le profil de Kessié ressemble beaucoup à celui de Wijnaldum, à savoir un milieu défensif très performant à la récupération, athlétique, endurant et qui sait se projeter vers l'avant. Comme le Néerlandais, l'Ivoirien inscrit des buts qui comptent. Un milieu en triangle avec Kessié-Wijnaldum à la base et Verratti un cran plus haut aurait beaucoup d'allure.

