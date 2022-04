PSG - Mercato : Leonardo convoqué à Doha, un premier dossier XXL débloqué ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L’émir du Qatar n’a plus de temps à perdre. Installé aux commandes depuis plus de dix ans, le prince héritier attend toujours de soulever sa première Ligue des champions et veut frapper fort au mercato estival pour y parvenir.

C’est en ce sens que Leonardo a été convoqué récemment à Doha pour évoquer le marché des transferts à venir. Selon Foot Mercato, le directeur sportif du PSG a soumis sa priorité aux dirigeants qataris : Paul Pogba (29 ans). Selon Leonardo, la signature de Pogba doit arriver avant les autres.

C’est la raison pour laquelle une offre a été formulée alors que son contrat expire en juin prochain à Manchester United. Le champion du monde 2018 se verrait bien venir au PSG mais, comme le fait aussi savoir Tuttosport ce mercredi, sa préférence irait à la Juventus Turin.

Pour résumer Alors que tout le monde s’affaire au sujet de l’avenir de Kylian MBappé, le directeur sportif du PSG Leonardo s’est rendu tout récemment à Doha pour soumettre un autre dossier à l’émir du Qatar : Paul Pogba (MU, 29 ans).

Bastien Aubert

Rédacteur