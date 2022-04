PSG - Mercato : Leonardo en passe de perdre la bataille pour Nunez ?

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Ceux qui ont suivi le 8e de finale retour de Champions League entre l'Ajax Amsterdam et le Benfica Lisbonne (0-1) ont pu apprécier les qualités de Darwin Nunez. Auteur de l'unique but de la partie, d'un coup de tête sur corner, l'Uruguayen de 22 ans a un profil à la Cavani, c'est-à-dire finisseur et harceleur, mais avec une technique un peu meilleure que le Matador. Cette saison, il crève l'écran au Portugal, où il a inscrit 20 buts au sein d'une formation du SLB pourtant larguée en championnat. Conscients de ne pas pouvoir retenir plus longtemps leur prodige, les Aigles auraient fixé un montant de 70 M€ pour un transfert.

Le PSG s'est intéressé à Nunez car il va devoir remplacer à la fois Kylian Mbappé et Mauro Icardi cet été. Le Français partira libre et l'Argentin pour beaucoup moins que les 65 M€ dépensés il y a trois ans mais ça n'empêchait pas Leonardo de vouloir faire un effort pour l'Uruguayen. Seulement, cela ne devrait pas suffire. En effet, selon le journaliste italien spécialisé dans les transferts Nicolo Schira, c'est Manchester United qui a la main sur ce dossier. Les négociations avec l'agent de Darwin, Jorge Mendes, portent sur un contrat de cinq ans et une première offre devrait être formulée au Benfica sous peu.

#ManchesterUnited are in pole to sign Darwin #Nunez from #Benfica in the #transfers window. Talks ongoing with his new agent Jorge Mendes for 5-years contract. #MUFC are preparing the first official bid to Benfica. #transfers #mutd — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 11, 2022

Pour résumer Révélation de la saison au Portugal, le buteur uruguayen du Benfica Lisbonne Darwin Nunez ne manque pas de courtisans, dont le PSG. Mais il devrait plutôt mettre le cap sur la Premier League... Manchester United serait sur le point de formuler une offre.

Raphaël Nouet

Rédacteur