PSG – Mercato : Leonardo en pince pour une piste bien connue de Galtier et Campos au LOSC

João Palhinha. Les supporters du LOSC se rappellent particulièrement bien de ce nom, eux qui l'ont vu relié à leur club fétiche au mercato d'été 2018. A l'époque, Christophe Galtier souhaitait renforcer son milieu de terrain et avait demandé à Luis Campos de creuser cette piste prometteuse.

Depuis, le LOSC est passé à autre chose, tout comme d'ailleurs Galtier, mais le PSG a pris le relais. Selon les informations de O Jogo, le club de la capitale a en effet couché le nom de Palhinha (26 ans) sur ses tablettes mais précise que la piste menant à l'international portugais pourrait être activée en cas de départ de Danilo Pereira (30 ans).

Sous contrat jusqu'en juin 2025, le milieu de terrain possède une clause libératoire fixée à 60 M€. A Bola explique de son côté que Palhinha pourrait prolonger son bail d'une année supplémentaire avec les Leões. Autant dire que le dossier s'annonce complexe.

