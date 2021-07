PSG - Mercato : Leonardo est fixé pour Pogba, une recrue pourrait arriver dans ses valises !

Zapping But! Football Club PSG : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Paul Pogba (28 ans) fera-t-il de vieux os à Manchester United ? La question mérite d’être posée tant son avenir occupe les rumeurs du mercato estival. « Accord proche entre le PSG et Paul Pogba, assurait il y a quelques heures Canal Supporters. Le joueur est convaincu par les ambitions du club et veut le rejoindre en priorité. En terme de salaire, il pourrait revenir le troisième joueur le mieux payé derrière Neymar et Mbappé s’il prolonge. »

Si un accord est encore loin d’être entériné, Mundo Deportivo assure dans son édition du jour que Manchester United demande 50 millions d’euros pour laisser filer Pogba. Le champion du monde 2018 pourrait amener un coéquipier dans ses valises.

Selon le Manchester Evening News, les Parisiens sont en effet toujours intéressés par Jesse Lingard (28 ans), brillant avec West Ham lors de son prêt cette saison et qui pourrait être relancé à un an du terme de son contrat chez les Red Devils. On peut tout à fait l'imaginer en plan B dans le cas où le retour de Moise Kean au PSG venait à échouer au mercato estival.

