PSG – Mercato : Leonardo et Raiola proches de libérer une place pour Donnarumma

Gianluigi Donnarumma (ex-Milan AC, 22 ans) en approche du côté du PSG, il y a actuellement embouteillage de gardiens de haut niveau dans l'effectif du vice-champion de France. En effet, alors que Keylor Navas et Sergio Rico, respectivement n°1 et n°2 la saison passée sont toujours là et sous contrat jusqu'en juin 2024, Leonardo doit aussi composer avec le retour d'Alphonse Areola, en fin de prêt du côté de Fulham.

Le Celta Vigo prêt à relancer Aréola ?

Non conservé par le club londonien du fait de la relégation en Championship et encore sous contrat jusqu'en juin 2023, l'ancien n°3 des Bleus est déjà invité à plier bagage. Si l'on en croit le quotidien espagnol La Voz de Galicia, le Celta Vigo discuterait d'un nouveau prêt pour le Titi parisien. Une option qui pourrait convenir à Areola, qui, à 28 ans, a déjà été prêté cinq fois par Paris (Lens, Bastia, Villarreal, Real Madrid et donc Fulham). Précision qui a son importance : Alphonse Aréola a le même agent que Gianluigi Donnarumma, Mino Raiola.

Rappelons que le PSG dispose de nombreux gardiens sous contrat puisque Marcin Bulka (de retour de prêt à Châteauroux), Alexandre Letellier, Denis Franchi, Yanis Saidani, Mathyas Randriamamy et Garissone Innocent disposent tous d'un bail avec le club de la Capitale...