PSG – Mercato : Leonardo négocie en douce l'arrivée du remplaçant d'Icardi

Mauro Icardi est bien sur le départ au PSG. L'attaquant argentin ne se plait plus à Paris dans l'ombre du duo Mbappé-Neymar et un retour en Italie est évoqué. L'ancien buteur de l'Inter Milan est dans le viseur de la Juventus Turin selon Nicolo Schira, spécialiste des transferts en Italie.

Le journaliste affirme que Wanda Nara, épouse et agent d'Icardi, est actuellement à Milan et qu'elle va rencontrer les dirigeants de la Vieille Dame. Et pour remplacer Icardi, c'est une piste interne qui est à l'étude, selon la même source. Le PSG tenterait en effet de s'attacher définitivement les services de moise Kean, actuellement prêté par Everton. Une arrivée qui ferait figure de priorité pour le club de la capitale.

