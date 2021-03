PSG - Mercato : Leonardo fonce sur un défenseur du Real Madrid… mais pas Ramos

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L'intérêt, réel ou supposé, du Paris Saint-Germain pour Sergio Ramos a fuité depuis des semaines. Le défenseur central de 34 ans sera en fin de contrat en juin, le Real Madrid veut le prolonger mais tient à ce qu'il baisse son salaire annuel de 12 M€ de 10%. Alors que l'Andalou, lui, souhaiterait voir ses émoluments augmenter à 18 M€. Une différence abyssale sépare les deux camps, si bien qu'un départ semble inéluctable. Mais le PSG ne serait pas forcément intéressé par ce Merengue là…

Le Real Madrid le laissera partir pour 50 M€

Selon OK Diario, c'est Raphaël Varane que le PSG suivrait avec attention. Le média espagnol explique que le Real Madrid ne dira pas non à une offre supérieure à 50 M€. Un tarif largement dans les cordes du club de la capitale et une piste qui correspond davantage aux attentes de Leonardo ainsi que des Qataris, qui souhaitent franciser davantage leur effectif.

Seulement, la concurrence s'annonce rude sur ce dossier. En effet, Manchester United, également intéressé par Ramos, est sur les rangs, tout comme Liverpool. Hier soir, la légende des Reds John Barnes a fait l'apologie de Varane. Selon lui, le Français formerait un duo de fer avec Virgil van Dijk. Les deux clubs anglais sont, comme Paris, impactés par la crise financière liée à la Covid-19 mais ils conservent des moyens supérieurs.