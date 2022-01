PSG - Mercato : Leonardo lâche une piste au Real Madrid et avance le dégraissage pour Ndombélé

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Concentré sur le chantier du milieu du PSG, Leonardo s'active toujours dans l'espoir de finaliser le prêt de Tanguy Ndombélé (Tottenham, 25 ans) cet hiver. Ou, dans le pire des cas, faire de l'espace pour accueillir un Paul Pogba (Manchester United, 28 ans) ou Corentin Tolisso (Bayern Munich, 27 ans).

Obligé de laisser des pistes séduisantes de côté, le directeur sportif brésilien aurait renoncé à accueillir Aurélien Tchouaméni (AS Monaco, 22 ans), une des cibles prioritaires du Real Madrid l'été prochain. C'est en tout cas ce qu'annonce Marca qui voit Paris « hors-course » dans ce dossier et fait de Manchester United et de Chelsea les deux principaux rivaux des Merengue. Un dossier quand même estimé entre 60 et 80 M€.

Les départs de Dina-Ebimbe et Danilo coincent

Concernant les éventuels départs dans le cœur du jeu, le PSG patine avec le prêt du « titi » Eric-Junior Dina-Ebimbe au Bayer Leverkusen. Selon RMC Sport, le montant de l'option d'achat serait le cœur de crispation. En effet, là où les Allemands espèrent pouvoir garder l'ancien Havrais pour 9 M€, Paris en demande 15 avec une clause de rachat. D'après Foot Mercato, les discussions seraient même complètement rompues.

Autre départ possible : celui du portugais Danilo Pereira qui a été proposé à l'AS Roma selon la Gazzetta dello Sport. S'il n'est pas un premier choix, l'ancien joueur de Porto a quand même tapé dans l'oeil du directeur sportif Tiago Pinto. Pour Danilo, le PSG attendrait 20 M€. La Roma n'a pas bougé pour l'instant.