PSG - Mercato : Leonardo n'aurait pas bougé pour cette star de Chelsea

Cela fait plusieurs années que le Paris Saint-Germain suit deux milieux de terrain brésiliens ayant fait les beaux jours du Napoli version Maurizio Sarri. Mais faute de cash au moment voulu ou faute d'accord du président du SSCN, ni Allan ni Jorginho n'ont rejoint la capitale française. Les deux évoluent en Angleterre désormais. Le premier à Everton, le second à Chelsea. Concernant ce dernier, un départ était tout de même dans les tuyaux, Frank Lampard n'en faisant pas un élément indispensable.

"Aucun offre officielle pour le joueur"

Le PSG aurait fait acte de candidature pour l'accueillir, les vice-champions d'Europe ayant la volonté de renforcer leur milieu de terrain défensif. Cependant, l'agent de Jorginho, Joao Santos, a expliqué dans les colonnes de 90mn que Paris n'était pas entré en contacts avec Chelsea et que les chances de voir un transfert s'amenuisaient grandement.

"Jorginho a encore un contrat de trois ans avec Chelsea. On a beaucoup parlé d'Arsenal et du PSG ces derniers jours. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a eu aucune offre officielle pour le joueur. Le marché des transferts ferme le 5 octobre et, plus le temps passe, plus il devient difficile de faire une opération aussi importante."