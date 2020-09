PSG - Mercato : Leonardo ne dit pas non à Camavinga (Stade Rennais)

Dans son entretien au Canal Football Club, ce week-end, Leonardo a évoqué le Mercato du PSG. Le Brésilien a expliqué que la crise économique liée au coronavirus réduisait la marge de manœuvre du club de la capitale. Mais lorsqu'il a été question d'Eduardo Camavinga, Leonardo n'a pas exlu de se positionner, à l'avenir. « Pour Camavinga il y a deux choses: avant le Covid et après le Covid. Camavinga on parlait de 80 millions avant, c’est peut-être un peu moins aujourd’hui. C’est quelque chose que l’on doit regarder. Je pense que c’est un joueur qui a très bien démarré. C’est un talent », a-t-il confié.

« On regarde le marché français »

Le PSG pourrait d'ailleurs faire davantage son marché en France... « Sur le Mercato, on regarde le marché français mais c’est vrai que l’on doit équilibrer. On ne va pas faire dix joueurs, on va faire ce que l’on peut faire, a encore estimé le directeur sportif du PSG. Honnêtement on va penser aux entrées et aux sorties avec des échanges aussi. Les échanges ce n’est pas facile avec les équipes françaises. Mais on a beaucoup d’idées. » Houssem Aouar, par exemple ?