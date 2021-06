PSG – Mercato : Leonardo ne lâche rien pour Moise Kean

Zapping But! Football Club PSG : le parcours en Ligue des Champions des Parisiens

Auteur d'une bonne saison au PSG, Moise Kean a convaincu le club parisien. Alors que l'attaquant italien appartient à Everton, le club de la capitale souhaite qu'il revienne. C'est ce que confirme Fabrizio Romano ce lundi.

Mais le journaliste italien confirme aussi l'information qu'il avait donnée il y a quelques jours, à savoir que Paris n'entend pas déboursé les 40 M€ demandés par Everton. Leonardo discuterait uniquement pour faire revenir le joueur en prêt. Et du côté d'Everton, on joue logiquement la montre. « Everton veut attendre son nouveau manager avant de décider l'avenir de Kean », soutient-il. A suivre, donc.

PSG are still negotiating with Everton for Moise Kean. As reported days ago it’s only loan proposal and NO permanent transfer, no €40m bid as of today. 🔵 #EFC



The deal is now stalling because Everton want to wait for the new manager before deciding on Kean’s future. 🇮🇹 https://t.co/ddokCB9o6S