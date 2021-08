PSG - Mercato : Leonardo peut dire adieu à un joli chèque

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Un joli chèque à oublier pour Leonardo ? Alors que le PSG réalise un mercato stratosphérique avec l’arrivée de nombreuses stars en plus de Lionel Messi, certains joueurs risquent de voir leur temps de jeu réduit. Cela pourrait notamment être le cas pour l’Allemand Thilo Kehrer. Le polyvalent défenseur qui peut jouer dans l’axe comme à droite aurait reçu une offre du Bayer Leverkusen selon l’Equipe.

Kehrer prêt à rester malgré tout ?

Selon les informations de Loïc Tanzi, l’offre du Bayer Leverkusen était belle et bien réelle, néanmoins, le joueur ne serait « plus très chaud pour partir ». Il aurait notamment confié au vestiaire qu’il compte rester. De plus, le journaliste d’RMC Sport rapporte également que le club allemand aurait d’ores et déjà « activé d’autres pistes » au poste de défenseur central et de latéral droit. Recruté 37 millions en provenance de Shalke 04 en août 2018, Leonardo risque de devoir s’asseoir sur un potentiel joli chèque pour un joueur qui n’a pas su répondre à toutes les attentes placées en lui.

Sur Thilo Kehrer : l’offre de Leverkusen existe comme L’Equipe l’a annoncé, mais le joueur n’est plus très chaud pour partir. Dans le vestiaire, l’Allemand assure qu’il restera… et Leverkusen a déjà activé d’autres pistes (en DC et Lat.Droit) #PSG #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 13, 2021