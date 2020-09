PSG – Mercato : Leonardo accorde une étonnante faveur à Tuchel 

On dit de Leonardo et de Thomas Tuchel qu'ils sont en froid et limite impossible à réconcilier au niveau de leur vision du Mercato. L'Allemand n'a notamment pas apprécié la gestion par son directeur sportif au PSG du cas Thiago Silva (parti à Chelsea), qu'il souhaitait conserver. Et si l'intelligent Leo faisait amende honorable sur un surprenant dossier ?

Ce n'est clairement pas impossible selon L'Equipe qui évoque une possible prolongation d'un an d'Eric-Maxim Choupo-Moting, libre depuis la fin du mois d'août et son départ de Paris. Derrière cette idée qui paraissait encore impossible il y a quelques mois : un calcul malin.

Héro du match face à l'Atalanta Bergame en quart de finale du « final 8 », « Choupo » représente une solution à moindre frais pour le PSG. Solution qui permettrait de combler une partie du manque de joueurs dans le secteur offensif avec le départ non compensé d'Edinson Cavani. Autre avantage d'offrir un nouveau bail au Camerounais : cela permettrait d'entretenir une dynamique de groupe avec un joueur très apprécié du vestiaire.