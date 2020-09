PSG – Mercato : Leonardo prêt à sacrifier une pépite pour sauver son recrutement ?

Loin d'en avoir fini avec le Mercato, Leonardo avance dans l'ombre afin d'offrir une dernière semaine de folie sur le Mercato du PSG. Ne disposant pas de beaucoup de moyens cet été du fait de la crise du Covid-19 qui a bien amoché les comptes, le directeur sportif francilien doit malgré tout dégotter plusieurs renforts pour satisfaire Thomas Tuchel.

Selon Le Parisien, le Brésilien cherche toujours au moins un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. Il est aussi possible, même si ce n'est pas le souhait de Léo, que le PSG mise finalement sur deux défenseurs centraux en passant Marquinhos définitivement au milieu de terrain. Dans tous les cas, il va falloir la jouer finement.

Les Titis, une vulgaire source de revenus et rien de plus ?

Prêt à piocher dans son meilleur filon en lorgnant du côté de la Série A et des anciens du championnat italien (Tiémoué Bakayoko notamment), Leonardo pourrait également user de son habituel levier pour dégager un peu plus de fonds d'ici au 5 octobre prochain.

En effet, selon le quotidien francilien, plutôt que de céder un joueur qui ne souhaite pas partir (Draxler, Paredes, Diallo...), l'idée est une nouvelle fois de monnayer un talent du centre de formation. Sans doute Arnaud Kalimuendo.

Le directeur sportif du PSG va prochainement entamer des discussions avec le clan Kalimuendo qui réclame plus de temps de jeu pour l'attaquant de 18 ans. Dans le viseur de formation de Serie B, l'actuelle doublure de Kylian Mbappé pourrait être transférée pour dégager entre 8 et 10 M€ supplémentaire. Et un nouveau sacrifice de Titi à venir, un !