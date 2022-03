PSG - Mercato : Leonardo relance une vieille lubie, la piste Zidane abandonnée ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Après la déroute à Madrid en Champions League et la colère noire des supporters quatre jours plus tard contre Bordeaux, des changements majeurs étaient annoncés au PSG. Nasser al-Khelaïfi et Leonardo, cibles principales de la vindicte populaire, étaient annoncés partants. Mais finalement, le président parisien devrait être maintenu à son poste par son grand ami l'Emir. Quant au directeur sportif brésilien, il devrait également toujours s'occuper du recrutement pour la saison prochaine...

Zidane ne viendra pas si Leonardo reste...

En effet, le quotidien italien Il Messaggero assure que le PSG est toujours intéressé par Sergej Milinkovic-Savic. Cela fait des années que Leonardo a flashé sur le meneur de jeu serbe de la Lazio Rome. Des années que les Biancocelesti fixent un prix dissuasif (80 M€ pour cet été, plus de 100 M€ les intersaisons précédentes) et des années que Leonardo reporte à plus tard l'objet de son désir. L'été 2022 sera-t-il le bon ?

Ce qui est certain, c'est que cet intérêt tend à prouver que Leonardo sera toujours au PSG la saison prochaine. En effet, s'il devait partir, la rumeur n'existerait pas et si un Zinédine Zidane, par exemple, devait débarquer sur le banc, c'est déjà lui qui présiderait au recrutement, vu qu'il ne souhaiterait pas collaborer avec le Brésilien. Car oui, les clubs ont débuté leur marché estival depuis plusieurs semaines. Voir une vieille lubie de Leonardo remonter à la surface est de mauvais augure pour les supporters parisiens...

🛑 | Le #PSG s'est récemment renseigné sur Sergej Milinkovic-Savic 🇷🇸



🗣 Des émissaires du club seraient venus à Rome ces derniers mois pour discuter avec son agent, Mateja Kezman



💰 Son prix ? 80M€



📲 @ilmessaggeroit via @Guillaumemp pic.twitter.com/8MnHXE6O06 — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 23, 2022

