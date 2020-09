PSG - Mercato : Leonardo revient à la charge pour un milieu à 50 M€

Sur les réseaux sociaux, en ce moment, les fans du PSG se déchaînent. A chaque fois que le compte Twitter du club de la capitale diffuse un nouveau message, les supporters réclament davantage de recrues et moins de promotion. Leur directeur sportif, Leonardo, aimerait bien leur donner satisfaction mais il est limité cet été par les répercussions de la pandémie de Covid-19, qui a plongé le monde du football dans une crise financière sans précédent.

Puisqu'il n'a pas la possibilité, comme d'habitude, de surpayer les joueurs qu'il vise, Leonardo doit se montrer malin. Il cherche les bons coups à moindre coût. Selon ESPN, il en aurait déniché un du côté de l'Atlético Madrid. A vrai dire, il s'agit d'une piste déjà explorée il y a quelques mois et qu'il a réactivé ces derniers temps.

Arsenal s'est retiré de la course

Cette piste mène à Thomas Partey. Le milieu de terrain ghanéen de 27 ans sort d'une grosse saison avec l'Atlético Madrid. Et il se retrouve en position de force concernant son avenir puisqu'il est à un an de la fin de son contrat et a pour le moment refusé les offres de prolongation. Arsenal a longtemps été intéressé par ce joueur au profil box to box coté à 50 M€. Mais les Gunners ont déjà bien entamé leur enveloppe mercato. Leonardo et le PSG auraient fait acte de candidature pour le récupérer mais Partey privilégierait la Premier League. Néanmoins, les choses ont le temps de changer d'ici le 5 octobre…