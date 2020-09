PSG - Mercato : Leonardo scrute un dossier brûlant au LOSC

S'il n'a pas fait que des bonnes choses au Paris Saint-Germain, Antero Henrique n'est pas non plus passé complètement au travers de son plan de cession de joueurs dans la Capitale. Son travail pourrait même être profitable cet été alors que Leonardo doit compter ses sous et les investir le plus intelligemment possible sur des postes clés ciblés (latéral droit, défenseur central, milieu).

50% de la plus-value Ikoné dans les caisses de Paris

Comme le rapporte L'Equipe, l'ancien directeur sportif portugais du PSG avait inséré des clauses dans les contrats des joueurs vendus qui stipulaient que le club francilien serait intéressé sur ces transferts futurs, parfois jusqu’à 50 % de la plus-value sur la revente. Ce fut notamment le cas lors du deal trouvé avec le LOSC en 2018 pour Jonathan Ikoné (22 ans).

Cédé pour 5 M€ à l'époque, celui qui est désormais international français rapportera beaucoup d'argent à Paris en cas de vente cet été. Quand on sait qu'une cession du natif de Bondy peut rapporter plus de 50 M€ aux Dogues, il y a forcément de quoi se frotter les mains...