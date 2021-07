PSG - Mercato : Leonardo sur le point de faire un autre gros coup que Hakimi en Serie A ?

Que serait Leonardo sans la Serie A ? Le directeur sportif du PSG connaît parfaitement le championnat italien, lui qui y a joué cinq ans (1997-2001 puis 2002-03 à l'AC Milan) avant de l'arpenter comme directeur sportif et entraîneur des Rossoneri et de l'Inter Milan. Verratti, Ibrahimovic, Thiago Silva, Thiago Motta, Icardi, Cavani… Toutes ses grosses recrues à Paris sont estampillées Serie A. Et ce n'est pas fini…

Spinazzola également suivi par le Real et le Barça

En effet, les deux prochains latéraux du PSG pourraient provenir de l'autre côté des Alpes. Le premier, le plus évident, est Achraf Hakimi. Le Marocain a fait l'objet d'une offre de 75 M€ du club de la capitale, 5 M€ de moins qu'attendus par l'Inter Milan. Les positions des deux parties sont très proches, même si l'agent du joueur, Alejandro Camano, a tenu à se montrer mesurer après une réunion au siège de l'Inter : « Nous avons parlé de différentes choses, on ne peut pas encore dire que Hakimi est un joueur du PSG. Hakimi déçu de quitter l'Inter ? Ceux qui partent de l'Inter sont toujours tristes ».

En plus du latéral droit marocain, Leonardo pourrait revenir d'Italie avec un arrière gauche ! En effet, d'après le journaliste transalpin Gianluca Di Marzio, spécialisé dans les transferts, le Brésilien aurait pris contact avec l'AS Roma au sujet de Leonardo Spinazzola. Le gaucher de 28 ans est coté 26 M€ par Transfermarkt et il serait aussi suivi par le Real Madrid ainsi que le FC Barcelone. Mais pas sûr que José Mourinho accepte de le laisser filer…

📰TF| Barça; AVRO2020'də özünü yaxşı tərəfdən göstərməyi bacaran Roma'ın sol cinah müdafiəçisi Leonardo Spinazzola ilə maraqlanır. Barça; 28 yaşlı müdafiəçinin agenti ilə əlaqə saxlayıb.



📌Qeyd edək ki, Spinazzola ilə Barça'dan başqa Real Madrid və PSG maraqlanır.#FCBAZFAN pic.twitter.com/ksalsMGKcC — FC Barcelona Azerbaijan (@fcbazfan2010) June 29, 2021