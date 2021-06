PSG - Mercato : Leonardo tient sa deuxième recrue, la date de l'officialisation connue ?

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Après le milieu de terrain néerlandais, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma devrait être la deuxième recrue du Paris Saint-Germain lors du mercato estival. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, tout serait bouclé pour l'arrivée du gardien italien à Paris où un contrat de cinq ans l'attend. La visite médicale et l'officialisation de son transfert devrait intervenir la semaine prochaine après mercredi.

"Le contrat de Donnarumma avec le PSG jusqu’en 2026 a été bouclé. La visite médicale a été prévue après mercredi, ensuite ce sera officiel. Il ne partira pas en prêt, il restera comme Navas. Après lui et Wijnaldum, le PSG va ensuite se concentrer sur un arrière droit", a confié le journaliste italien sur son compte Twitter.

