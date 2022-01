PSG - Mercato : Leonardo toujours dans l'incertitude pour un joueur en fin de contrat autre que MbappÃ©

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Davantage utilisé par Mauricio Pochettino ces derniers temps, en raison des nombreuses indisponibilités mais également parce que l'opposition (amateur) le permettait, Xavi Simmons peut enfin montrer l'étendue de son talent au plus haut niveau. Il était temps car c'est peu dire que le Néerlandais, programmé pour réussir depuis son plus jeune âge et qui s'en est donné les moyens, s'impatientait. D'ailleurs, dans L'Equipe du jour qui lui consacre un portrait, une déclaration d'un proche ne donne pas beaucoup d'espoir à Leonardo de le prolonger d'ici juin et la fin de son contrat...

"Ses deux ans et demi à Paris ont-ils répondu à ses attentes ? Alors qu'il devait intégrer le gruope pro à temps plein l'été dernier, il était redescendu avec les moins de 19 ans. "Il s'est un peu renfermé ces derniers mois à la suite de cet épisode", confie-t-on en interne. Pas anodin, alors qu'il arrive en fin de contrat cet été." Le PSG pourrait-il perdre une autre pépite en plus de Kylian Mbappé ?