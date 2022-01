PSG - Mercato : Leonardo trop gourmand pour Abdou Diallo ?

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Hier, Sky Italia a révélé que l'AC Milan, également intéressée par Sven Botman (LOSC), ciblait Abdou Diallo, le défenseur du PSG. Une information que confirme aujourd'hui Rudy Galetti, le journaliste italien.

Selon lui, le PSG a fixé le prix de l'ancien joueur du Borussia Dortmund : il demande 30 M€ pour son transfert. Le montant serait trop élevé pour Milan, qui disposerait d'un budget de 20 M€ et envisagerait une piste moins chère : celle d'Attila Szalai, le défenseur hongrois de Fenerbahce. A suivre...

