PSG – Mercato : Leonardo va lâcher une bombe à retardement dans le vestiaire

L'affaire entre Leonardo et son grand ami Mino Raiola devrait bien se faire. Ce dimanche matin, L'Equipe confirme l'imminence d'un accord entre le PSG et l'entourage du gardien Gianluigi Donnarumma (ex-Milan AC, 22 ans). En fin de contrat au 30 juin, le gardien de la Squaddra Azzrua va, sauf surprise, signer à Paris pour cinq ans avec un salaire compris entre 10 et 12 M€ selon les sources.

Reste que si l'opération est une aubaine au niveau économique, cela peut vite virer au désastre sportif du côté du PSG. Oui, Gianluigi Donnarumma assume le risque, il ne vient clairement pas en doublure de Keylor Navas et la présence du Costaricien, sous contrat jusqu'en juin 2024, complique la donne.

Pas encore au PSG, Donnarumma complique déjà son prêt ...

Pousser l'ancien gardien du Real Madrid vers la sortie, ce serait prendre un risque énorme au niveau du vestiaire en s'en prenant à un élément important. Qui plus est l'un des rares irréprochables de la saison 2020-21. Mais offrir un rôle de doublure à Donnarumma est inenvisageable non plus. D'où l'idée d'un prêt pour le portier du Milan AC...

… Sauf que là aussi c'est compliqué ! L'AS Roma de José Mourinho cherche un numéro 1 et est très intéressée par Donnarumma. Problème : le gardien de 22 ans, qui sait que sa personnalité est clivante sur la Botte, n'est pas très chaud à l'idée d'y signer du fait de son passé au Milan AC.

Comme le résume L'Equipe : « il faudra bien lui trouver un point de chute si Navas reste, sous peine que le poste de gardien de but redevienne un sujet de conversation régulier au PSG ». Pour ce nouveau problème (de riches certes), on peut dire merci à Leonardo et à ses petits arrangements entre amis...