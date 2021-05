PSG – Mercato : Leonardo va récupérer un dossier sensible cet été

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Alors que certaines rumeurs prêtent au PSG la volonté de recruter un gardien de but en Italie (Donnarumma, Audero), Leonardo pourrait surtout être contraint de composer avec un embouteillage à ce poste. En effet, en plus de Keylor Navas et Sergio Rico, tous deux en contrat jusqu'en juin 2024, le directeur sportif parisien va récupérer... Alphonse Areola.

Encore sous contrat dans la Capitale jusqu'en juin 2023, l'international tricolore va rentrer de son prêt à Fulham. Selon The Athletic, les Cottagers, qui descendent en Championship la saison prochaine, ne conserveront aucun de leurs prêtés. Un coup dur pour Areola qui souhaitait continuer l'aventure du côté de Londres.

Prêté au Real Madrid et à Fulham sur les deux dernières saisons, le gardien de 28 ans va devoir se trouver un nouveau point de chute. L'été prochain, les places de n°1 s'annoncent très cher au niveau des gardiens.