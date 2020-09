PSG - Mercato : Leonardo veut doubler le Real et le Barça pour cette pépite

Il y a un an, toute l'Espagne s'était enflammée pour Fabian Ruiz. Désigné meilleur joueur du championnat d'Europe Espoirs, que la Rojita avait remporté, le milieu offensif était courtisé par le Real Madrid et le FC Barcelone. Mais le Napoli avait refusé de le lâcher, espérant qu'il le mènerait vers le titre. Il avait rapidement déchanté, sombrant dans une crise sportive dès le mois d'octobre…

Si les performances de Ruiz n'ont pas été extraordinaires la saison passée, son talent n'est pas remis en cause. Et les deux géants du football ibérique continuent de le suivre. Mais ils ne sont plus seuls. Selon Il Corriere dello Sport, Leonardo, toujours très au fait de ce qu'il se passe dans le Calcio, aurait coché son nom sur ses tablettes.

Valeur estimée : 50 M€

Le site Transfermarkt fixe sa valeur à 50 M€. Cependant, le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, est plutôt du genre à fixer des tarifs élevés pour ses joueurs courtisés. Et avec la surenchère occasionnée par la lutte entre Merengues et Blaugranas sur ce dossier, il est fort possible que le PSG devra signer un gros chèque s'il veut recruter celui qui a été surnommé "le petit prince du football" par le quotidien italien.