PSG - Mercato : Leonardo veut un autre joueur du FC Barcelone en plus de Messi

On le sait, les relations sont particulièrement tendues entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Au début, tout allait bien mais les critiques des dirigeants catalans à l'encontre du dopage financier opéré dans la capitale n'ont pas plu aux Qataris, qui avaient été avant cela de généreux sponsors pour le FCB. Depuis, c'est la guerre, qui a gravi un nouvel échelon à l'été 2017 avant le transfert de Neymar au PSG pour 222 M€. Et ça pourrait s'envenimer un peu plus cet été…

Un imbroglio autour de son contrat

En effet, les vice-champions d'Europe espèrent accueillir Lionel Messi à la fin de son contrat. Ils sont les principaux prétendants à l'Argentin avec Manchester City. Mais Leonardo aurait un autre joueur du FC Barcelone dans son viseur : selon le quotidien andalou Estadio Deportivo, il aurait à l'œil le latéral droit brésilien Emerson (21 ans).

Celui-ci a été prêté au Betis Séville dès son recrutement par le FCB en 2019 à l'Atlético Mineiro. Il est sous contrat avec les Andalous jusqu'à l'été prochain et le Barça pourra le faire revenir moyennant une indemnité de 6 M€. S'il ne le souhaite pas, Emerson pourra être vendu mais les Sévillans auront droit à un pourcentage sur le montant du transfert. Un drôle d'imbroglio qui ne semble pas rebuté Leonardo.