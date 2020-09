PSG - Mercato : Leonardo vise son prochain gros coup en attaque chez Mourinho !

Thomas Tuchel a remis un petit coup de pression à Leonardo hier en conférence de presse. L’entraîneur du PSG a rappelé qu’il aimerait voir débarquer un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant.

Pour le dernier poste cité, Leonardo semble avoir déjà entendu le message. Ce dimanche, le Telegraph fait ainsi savoir que le PSG s’est rapproché de Tottenham pour se renseigner sur la situation de Dele Alli, étrangement absent des deux derniers groupes de José Mourinho...

The Telegraph report that PSG have begun talks over a possible deal with Tottenham Hotspur for Dele Alli.