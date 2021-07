PSG - Mercato : Leonardo voit 20 M€ lui passer sous le nez

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Dans sa course effrénée pour vendre des joueurs, Leonardo ne passera pas par la case Arsenal. Le directeur sportif du PSG avait pourtant l'espoir de voir les Gunners lui signer un chèque de 20 M€ pour le défenseur central allemand Thilo Kehrer, qui figurait dans leur short-list dans le cas où ils ne parviendraient pas à recruter Ben White (Brighton).

Seulement, la presse anglaise a annoncé hier soir que l'international anglais allait bien prendre la route de l'Emirates Stadium pour un montant compris entre 50 et 60 M€. Exit, donc, la rumeur Kehrer à Arsenal. Et Leonardo, qui voit des joueurs comme Kurzawa hésiter à quitter le PSG pour Galatasaray car ils sont grassement payés dans la capitale, reste avec son obligation de vendre pour près de 200 M€ sur les bras…

Arsenal AGREE £50m Ben White transfer after seeing off late interest from Chelsea for Brighton’s England defender https://t.co/99zKEVQImk