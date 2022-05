Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Depuis l'arrivée de QSI en Ligue 1 en 2011, le PSG n'a recruté que neuf joueurs en Ligue 1. Si les réussites de Blaise Matuidi (8 M€ à Saint-Etienne en 2011) et de Kylian Mbappé (145 M€ à Monaco en 2017) redorent le bilan. Le ruissèlement dans l'économie hexagonale est quand même insuffisant. Il est même inexistant depuis 2017.

Le PSG ne veut pas être la vache à lait des clubs français

Le Parisien s'est interrogé ce samedi sur les difficultés pour le PSG à miser sur la Ligue 1 et ses pistes possibles pour l'avenir. L'une des raisons à ces difficultés est la propension des clubs de l'élite à réclamer le double du juste prix dès que Paris débarque sur un dossier. Ce serait encore le cas aujourd'hui dans le dossier Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) où le club de la Capitale refuse de sortir les 80 M€ réclamés par le club du Rocher pour un joueur estimé à 50-60 M€ il y a peu...

Leonardo ne s'intéresse pas à la L1

Les réseaux de Leonardo ainsi que la faiblesse de la cellule de recrutement du PSG sont aussi pointé du doigt. Le Brésilien a souvent tendance à regarder d'abord en Série A sur un marché qu'il maîtrise mieux. Il s'appuie aussi davantage sur l'avis de son adjoint Angelo Castellazzi plutôt que sur les autres scouts du club (Benjamin Nicaise, Pierre Reynaud).

Les joueurs ne sont pas très chauds pour Paris

Enfin, et ce n'est pas négligeable, le manque d'envie des joueurs de Ligue 1 de partir à Paris. Aurélien Tchouaméni aurait notamment confié à ses proches qu'il se voyait plutôt à l'étranger. Suivi il y a un an et libre cet été, Boubacar Kamara (OM) n'est pas non plus très chaud pour passer à l'ennemi. Pour cet été, le quotidien francilien met davantage une pièce sur Lucas Paqueta (OL) – qui est un joueur apprécié de Leonardo qui l'avait fait venir au Milan AC – et sur Jonathan Clauss (RC Lens) pour être les cautions L1 du Mercato parisien.

Alexandre Corboz

Rédacteur