PSG - Mercato : les 4 recrues visées pour combler Mbappé sont connues !

Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

Si les rumeurs d’une arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été ont déjà fleuri, l’attaquant tricolore n’a encore rien signé. Encore moins une prolongation de contrat au PSG. Et pour cause : il attend le mercato estival du club de la capitale pour trancher son avenir. Justement, L’Équipe semble en mesure de révéler les priorités de Luis Campos pour satisfaire son petit protégé.

Quatre postes ciblés

Si une liste pléthorique de noms est listé, on apprend que quatre postes seraient ciblés dans ce but : un avant-centre sur qui s'appuyer, un ailier pour déséquilibrer les défenses adverses, un milieu défensif pour protéger la base arrière du PSG et enfin un défenseur central sur qui compter pour écoper. Campos serait déjà au travail sur tous ces dossiers.