PSG - Mercato : les cas sensibles se multiplient pour Leonardo, des départs se profilent

Lors de la dernière victoire à Vannes (4-0), Mauricio Pochettino n'a pas hésité à aligner plusieurs jeunes mais leur avenir immédiat ne passera pas forcément par Paris. L'Equipe évoque les dossiers ce vendredi. « Deux options pour l'avenir de Xavi Simons : soit une prolongation avec l'assurance d'un prêt dans l'élite ou une intégration dans le groupe pro, soit un départ libre. Le PSG veut le prolonger, mais le joueur temporise, déçu de son déclassement cet été », annonce le quotidien sportif.

Quant à Dina Embimbe, sa prolongation n'avance pas. « Le PSG est ok pour un départ cet hiver, prêt ou transfert, mais pas de piste sérieuse ». Autre départ possible, celui d'El Chadaille Bitshiabu , dans le viseur notamment d'Angers. Ismael Gharbi aurait des touches en Allemagne et Edouard Michut serait dans l'expectative. « Il a été déçu de la première partie de saison tant c'était loin du projet qui lui avait été présenté cet été quand il a prolongé. »