PSG - Mercato : les dessous de l'offre de Paris pour Milan Skriniar révélés !

C'est la bombe du jour entre l'Italie et la France : alors que l'Inter Milan désirait le prolonger, Milan Skriniar (27 ans) a poliment éconduit son club. En fin de contrat au 30 juin, le défenseur central international slovaque aurait même déjà trouvé un accord avec le PSG pour la saison prochaine. Une sacré prise pour Luis Campos, qui travaille au corps le natif de Ziar nad Hronom depuis son arrivée à Paris.

Il toucherait 9 M€ par an à Paris !

Spécialiste du Mercato et très fort sur l'Italien, le journaliste Ignazio Genuardi en a dit davantage sur Twitter sur les dessous de ce joli coup parisien qui se profile. Sur ce dossier, Milan Skriniar est finalement allé vers le plus offrant alors que l'Inter Milan avait refusé d'aller plus haut que 6,5 M€ par an pour un contrat de quatre ans. De son côté, le PSG lui a offert un salaire annuel de 9 M€ ainsi qu'une importante prime à la signature (Foot Mercato parle de 25 M€ alors qu'il réclame 15 M€ à l'Inter).

S'il était prêt à faire un effort pour rester à Milan où on lui offrait le capitanat, le deal a achopé pour 1 M€. Milan Skriniar aurait en effet accepté l'offre si celle-ci était montée à 7,5 M€ par an (6,5 + 1 de bonus) et lui permettait d'égaler les émoluments du croate Marcelo Brozovic.

Libre en juin prochain, #Skriniar dispose d’une offre de contrat de 4 ans du #PSG. Alors que l’#Inter #Milan ne souhaite pas aller au-dessus de 6,5 M€ par an (bonus compris), le club de la Capitale est monté à 9 M€. Sans oublier une importante prime à la signature. #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) January 20, 2023