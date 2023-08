PSG - Mercato : les dessous de l’ultime offre de Paris pour Kolo Muani

Alors que Randal Kolo Muani est allé au bras de fer pour forcer l’Eintracht Francfort à lui ouvrir la porte du PSG, le dossier est toujours aussi indécis dans son dénouement. Selon Sky Sport Deutschland, le directeur sportif du club allemand Markus Krösche a désormais une nouvelle proposition entre les mains.

Le PSG offrirait désormais 70 M€ garantis pour l’ancien Nantais en plus de 10 M€ de bonus très facilement atteignables pour atteindre le prix plancher de 80 M€ espérés par l’Eintracht. Dans ce package, Luis Campos a également inclus une ristourne sur le prix du remplaçant de RKM Hugo Ekitike, lequel ne coûterait plus « que » 25 M€ + bonus.

Suffisant pour faire infléchir la position de Francfort ? Réponse attendue dans la soirée !

❗️🆕 Randal Kolo Muani: The new offer can be considered to be worth €80m now!



➡️ @PSG_inside is offering €70m guaranteed

➡️ The €10m add-ons are easier to achieve now. #SGE



And: #PSG wants to reduce their price for #Ekitike of around €25m + add-ons now.



SGE boss Krösche… pic.twitter.com/PfOzYcVpCe