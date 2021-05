PSG – Mercato : les dessous du nouveau contrat de Neymar à Paris

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Ce samedi, Neymar Jr doit prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en juin 2026. Cette signature marque l'épilogue d'un feuilleton de plusieurs semaines autour du Brésilien. Si la presse catalane a tenté de relancer la piste FC Barcelone, celle-ci n'a jamais été réellement d'actualité. Les Blaugranas n'avaient de toute façon pas les moyens de s'aligner sur les prétentions du « N°10 » auriverde.

Mais ce que l'on sait moins, c'est que le Paris Saint-Germain est parvenu à faire une grosse économie sur les 36 M€ annuels touchés par Neymar. En effet, en remplaçant le contrat actuel expirant en 2022 par un nouveau de cinq saisons, le Brésilien a accepté de faire un effort. Selon Fabrizio Romano, journaliste spécialiste du Mercato, « Ney » aurait validé le principe de signer pour « seulement » 30 M€ par an.

Cet effort serait toutefois compensé par une nouvelle clause. En cas de victoire en Ligue des Champions, Neymar récupèrerait un énorme bonus. Le journaliste parle même d'une « somme à huit chiffres au minimum » si le PSG atteint son saint-Grâal tant convoité en C1. Une bonne manière de concerner Neymar...

