PSG – Mercato : les deux dernières preuves que Leonardo a vu ses exigences à la baisse

Il fut un temps où les recrutements du PSG pouvaient être extrêmement bling-bling et faire se lever les foules. Il semblerait toutefois que le cru 2020, marqué par la crise sanitaire de la Covid-19, vire à la piquette pour Leonardo. Le directeur sportif parisien se donne beaucoup de mal mais, à dix jours de la fin du marché, il n'a pas encore mis la main sur le défenseur, le milieu et l'attaquant qui amèneraient une plus-value à l'effectif de Thomas Tuchel.

Dele Alli, un fantasme auquel personne n'a jamais cru

Privé de moyens par Doha, Leo cherche des solutions de bricolage et le temps des grands noms paraît lointain. Deux preuves attestent de ce changement de cap. La première, portée par le Daily Telegraph, est l'abandon de la piste Dele Alli (Tottenham, 24 ans). L'arrivée de l'Anglais, en froid avec José Mourinho, aurait eu de la gueule mais, après s'être renseigné, le PSG a jeté l'éponge. La raison ? Un prêt paraissait compliqué et le salaire du natif de Milton Keynes était bien trop élevé.

La surprenante piste Alexandre Letellier

Deuxième preuve du changement de braquet : le choix des pistes subsidiaires. Marcin Bulka et Garisson Innocent sur le départ, Paris regarde pour un troisième gardien qui ne ferait pas d'ombre à Keylor Navas et Sergio Rico. Selon L'Equipe, cela pourrait être... Alexandre Letellier (29 ans), ex gardien du SCO Angers libre depuis sa résiliation à Orléans (relégué en National 1). Avantage de cette piste qui ferait rire bien des supporters parisiens : en plus d'être peu onéreux, il présente l'avantage d'être formé au club donc intéressant pour étoffer une liste de 25 joueurs en Ligue des Champions. Pratique comme emploi fictif...