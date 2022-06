PSG – Mercato : les dirigeants ont fixé le prix d’un titi prometteur !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Le PSG connaît une véritable révolution depuis plusieurs semaines. Les dirigeants ont pris de grandes décisions pour l’avenir de l’effectif du club de la capitale. Après plusieurs années de déception européennes, l’heure est au changement. De nombreux joueurs pourraient quitter le club, et notamment des titis pour aller chercher du temps de jeu ailleurs. Les dirigeants ont donc fixé le prix pour un jeune milieu de terrain.

Selon Fabrice Hawkins, le PSG réclame une somme d’environ 15 millions d’euros et un gros pourcentage à la revente pour laisser partir son titi Junior Dina-Ebimbe. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le jeune Français intéresse plusieurs clubs, dont l’OGC Nice.

🔵🔴 À un an de la fin de son contrat Junior Dina-Ebimbe pourrait quitter le #PSG.

Paris réclame autour de 15 millions d’euros et un gros pourcentage à la revente. Plusieurs clubs, dont Nice, sont intéressés par le milieu de terrain. pic.twitter.com/L5DaHEJyhP — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 23, 2022

Adam Duarte

Rédacteur