PSG Mercato : les enchères vont monter pour une piste défensive de Campos

S'il cherche à remplacer Kylian Mbappé, en partance pour le Real Madrid, le PSG s'active aussi pour renforcer sa défense. Gonçalo Inacio, le défenseur du Sporting Portugal (22 ans), aurait ainsi les faveurs de Luis Campos.

Mais le Portugais est particulièrement convoité. Ekrem Konur cite Newcastle, Liverpool, Chelsea, Arsenal et Manchester United parmi les clubs intéressés. Et le journaliste turc croit savoir que les Magpies sont prêts à verser les 55 M€ de sa clause libératoire. A suivre...

💣❗🇵🇹 #NUFC ⚫🟢 #SportingCP

Newcastle United are planning to pay the price for the release of defender Gonçalo Inácio.



▫️PSG, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Manchester United have been linked with the 22-year-old Portuguese defender of Sporting CP.



▫️Gonçalo Inácio has a… https://t.co/Bcc3Atg42U pic.twitter.com/98KgL5RLRV