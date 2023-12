PSG - Mercato : les premiers doutes arrivent pour Moscardo

L’arrivée de la future recrue du PSG se précise grandement. Comme déjà évoqué, Luis Campos serait au Brésil afin de négocier l’arrivée de Gabriel Moscardo. Selon RMC Sport, le club brésilien aimerait environ 25 millions d’euros pour libérer un joueur déjà désireux de rejoindre le club de la capitale.

« La mission du PSG entre maintenant dans des étapes clés, confirme Fabrizio Romano. Les discussions ont lieu avec les Corinthians ce week-end, le directeur du PSG Campos y travaille directement au Brésil. Moscardo est désireux de rejoindre le PSG. C'est désormais aux clubs de décider. Chelsea n’a aucun projet. »

Si le dossier Moscardo semble donc bien parti au PSG, des premiers doutes arrivent sur sa réussite en France. « Rejoindre le PSG ? Je trouverais ça prématuré pour un joueur qui n’a jamais été testé contre de grandes équipes, estime dans L’Équipe un scout qui connaît bien le marché français. Après, il a un profil intéressant, qui rappelle celui de Casemiro à ses débuts (au São Paulo FC). Moscardo a de l’avenir mais il devra progresser en termes d’intensité pour se rapprocher du niveau européen. »

🚨🔴🔵 Understand PSG mission to sign Gabriel Moscardo enters key stages now. Talks taking place with Corinthians this weekend, PSG director Campos is working on it directly in Brazil.



Moscardo, keen on joining PSG. It's up to the clubs now.



🇧🇷 Chelsea have NO plans to bid. pic.twitter.com/agyelVBd57