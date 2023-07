PSG - Mercato : les Qataris déjà menacés pour leur attitude envers Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

L'information a provoqué un séisme. En France, bien entendu, et en Espagne, forcément, qui espère désormais que Kylian Mbappé, privé de tournée par le PSG au Japon, va rejoindre le Real Madrid. Mais en attendant, le club parisien va devoir surveiller les conditions de la mise à l'écart de son attaquant.

Le PSG déjà dans le viseur

Car, comme pour tous les clubs français, l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP), surveille. Et peut exiger des comptes lorsqu'un footballeur ne peut s'entraîner ou est mis à l'écart. D'après RMC, ce serait déjà le cas au PSG avec Mbappé. "Le syndicat des footballeurs professionnels s'apprête à mettre en garde le club parisien sur le respect des contrats. Celui de l'attaquant français expire en 2024."

Au regard du nombre de "lofteurs" cet été au sein du club parisien, l'UNFP risque fort d'avoir du travail. Et n'a pas manqué de le souligner dans un communiqué cinglant. "Des joueurs jugés 'indésirables' ou que les clubs souhaitent voir partir à tout prix, en dépit du respect des contrats signés en bonne et due forme. Des contrats à durée librement déterminée d’un commun accord, donc, entre un employeur et un salarié. Et une bonne dizaine de salariés au Paris Saint-Germain sont concernés, voire plus si l’on ajoute les premiers contrats pros! Depuis que les lofts polluent le football français, l’UNFP n’a eu de cesse de dénoncer cette pratique qui, avec la mise à l’écart du capitaine de l’équipe de France, incitera peut-être – peut-être, parce qu’il faut du courage pour s’attaquer au PSG, au Qatar et au reste… – les instances sportives et politiques à se saisir enfin du dossier, à moins que l’on puisse, en France, empêcher à des salariés d’exercer leur activité professionnelle en toute impunité."

Podcast Men's Up Life