PSG – Mercato : les tensions Leonardo – Tuchel accentuées par Mourinho et Conte ?

La donne est claire depuis quelques semaines maintenant. Impacté par la crise sanitaire qui a tronqué la saison dernière et sans certitude sur celle à venir, le PSG ne peut prendre aucun risque financier lors de ce Mercato estival.

De quoi créer quelques tensions entre un Thomas Tuchel qui souhaite plusieurs arrivées et un Leonardo contraint de marcher sur un fil pour obtenir des recrues, probablement avec ou sans option d'achat. Le technicien allemand n'a d'ailleurs pas caché son agacement devant la presse.

Seulement, ces dernières heures, la presse étrangère relaie plusieurs dossiers parisiens peu rassurants sur la capacité de Leonardo à contenter son coach. Le premier mène à Antonio Rudiger, le défenseur central de Chelsea. Selon Sky Allemagne, José Mourinho et Tottenham seraient en négociations intenses pour accueillir l'Allemand. Le PSG n'aurait toutefois pas perdu totalement la partie, avec des discussions officielles qui seraient en cours avec les Blues. Mais les Spurs auraient un net avantage pour le moment.

Par ailleurs, le journaliste Nicolo Schira révèle une autre approche de Leonardo. Le directeur sportif du PSG aurait en effet tenté sa chance pour accueillir Christian Eriksen en prêt. Problème, si le Danois semble en difficulté à l'Inter depuis son arrivée, Antonio Conte l'a relancé tout récemment et le club intériste n'aurait donc aucune intention de le laisser partir. Pas de quoi calmer la frustration de Tuchel sur l'arrivée de recrues...

