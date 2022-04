PSG – Mercato : Lionel Messi aurait indiqué une pépite à Paris

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Si Lionel Messi connait quelques difficultés à s'adapter au PSG, l'Argentin n'a pas complètement perdu sa motivation à briller dans la Capitale française. Alors que les médias ibériques lui prêtent l'envie de retourner au FC Barcelone, du côté de l'Italie on assure que la Pulga tente de s'impliquer dans le recrutement futur de Paris.

Messi a remarqué Luka Romero à la Lazio

En effet, le Corriere dello Sport indique de Léo Messi a recommandé un jeune compatriote à l'Etat-major parisien : Luka Romero (Lazio de Rome, 17 ans). Seulement apparu à quatre reprises en Série A cette saison, le jeune Romero n'a pas encore marqué son premier but mais s'affirme déjà comme un crack en devenir.

D'après TuttoMercatoWeb, le club laziale – qui sent le danger se rapprocher – tente de faire prolonger l'attaquant albiceleste pour cinq saisons. Actuellement, Luka Romero n'est lié au club romain que jusqu'en juin 2023. Pour l'arracher cet été, il faudrait quand même débourser près de 20 M€.

Messi a parlé de Luka Romero au PSG Comme il l'a fait à une époque au FC Barcelone, Lionel Messi donne son avis au PSG sur des joueurs à recruter. Selon la presse italienne, il aurait indiqué un jeune buteur argentin de la Lazio de Rome.

Alexandre Corboz

Rédacteur