PSG Mercato : Lloris vend la mèche pour le futur club de Mbappé

La destination de Kylian Mbappé (25 ans) ne semble plus faire aucun doute : le Real Madrid. Alors que toutes les rumeurs ou presque annoncent la star du PSG à la Casa Blanca, l'ancien capitaine de l'équipe de France Hugo Lloris (37 ans) a confirmé la tendance en lui souhaitant le meilleur.

Lloris voit Mbappé au Real Madrid

« Si le Real Madrid est le meilleur choix pour lui ? Le changement ne peut qu’engendrer du positif. Il va rejoindre, très vraisemblablement, le plus grand club au monde ou du moins le plus titré, a-t-il affirmé dans Le Parisien. Kylian a tout : ses perfs sur le terrain, son charisme et sa personnalité en dehors. Ça va lui permettre de se rapprocher de ses objectifs personnels ultimes. On veut tous le voir Ballon d’or, gagner la Ligue des champions. Il est déjà tout en haut et va tout faire pour y rester et continuer à être le meilleur. »

