PSG - Mercato : Lo Celso retrouve Emery, ça bouge pour un autre chouchou de Pochettino

Annoncé dans le viseur de l'OL, qui a finalement enrôlé Tanguy Ndombele, Giovanni Lo Celso va lui aussi quitter Tottenham. L'ancien milieu du PSG rejoint Unaï Emery à Villarreal. Autre mouvement annoncé par Nicolo Schira à Tottenham : le départ de Dele Alli à Everton.

Le nom de l'international anglais, très apprécié de Mauricio Pochettino, avait été lié au PSG l'an dernier.

