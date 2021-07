PSG - Mercato : loin d'être arrivé, Ramos rend un taulier du vestiaire fou de rage !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Les discussions entre Sergio Ramos et le PSG se sont intensifiées ces derniers jours. Leonardo est désormais pleinement convaincu de l’opportunité de faire venir l’ex-capitaine emblématique du Real Madrid. Hier, un échange a eu lieu entre le frère et représentant du joueur de 35 ans et la direction sportive du PSG.

Selon L’Équipe, elle n’a pas abouti à un accord total. L’enjeu est double : la durée (1 an + 1 an en option) et le copieux salaire de l’international espagnol (12 M€ par an). « Les discussions se poursuivent. Les deux parties se montrent confiantes quant à la finalisation mais, en l’état, aucun accord n’a encore été trouvé », précise le quotidien sportif. Hier soir, l’émission El Chiringuito a fait savoir que Manchester City était toujours en course pour faire signer Ramos... qui attendait un salaire de 15 millions d’euros par an au PSG.

Justement, Le Parisien indique que le vestiaire ne voit pas son arrivée d’un très bon œil. D’une part, son salaire met en danger l’équilibre au sein du vestiaire. Ensuite, le quotidien francilien avance que ce transfert a tout simplement « mis en colère certains joueurs »... à commencer par l'international français Presnel Kimpembe, indéboulonnable en charnière centrale et qui risque donc d'avoir de la concurrence dès cet été en défense. À moins que le défenseur des Bleus ait des doutes sur ses propres performances après son dernier match de l’Euro raté contre la Suisse...

🚨¡NOTICIA de @JuanfeSanzPerez !🚨



🧐"RAMOS tiene propuestas de CITY y PSG"



👉"Le veo en Francia al 60%, pero NO hay nada FIRMADO". #ChiringuitoRamos pic.twitter.com/e3lMv8B0o6 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 1, 2021