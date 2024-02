PSG Mercato : coup dur dans le dossier Paqueta

Le nom de Lucas Paqueta revient souvent au PSG. Le milieu de terrain brésilien est très apprécié de l'état major du club de la capitale et il brille depuis son arrivée à West Ham. Mais selon Ekrem Konur, l'ancien lyonnais a de grandes chances de rejoindre un autre club anglais cet été.

Outre Manchester City, déjà proche de l'engager avant que le Brésilien ne fasse l’objet d’accusations liées à des paris sportifs douteux, Arsenal et Newcastle feraient aussi de lui une priorité. A suivre...

💣❗🇧🇷 #WHUFC ⚒️❗

Newcastle United, Arsenal and Manchester City have made the transfer of West Ham midfielder Lucas Paqueta a priority. pic.twitter.com/871g7T9Juv