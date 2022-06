PSG - Mercato : Luis Campos a pris une douche froide à Doha !

Zapping But! Football Club PSG-INFO BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

Luis Campos est actuellement à Doha. Selon L’Équipe, le successeur attendu de Leonardo doit s’accorder avec le président Nasser Al-Khelaïfi sur les contours de sa prochaine mission au sein du PSG... ce qui sous-entend donc que tout n’est pas encore réglé.

Et pour cause : Leonardo n’a toujours pas été officiellement prévenu de son départ ! Campos ne devrait d’ailleurs pas porter le titre de directeur sportif et devrait avoir un champ d’action ciblé. L’ancien conseiller de Gérard Lopez au LOSC pourrait ainsi se concentrer sur le recrutement et la détection de talents.

Il n’est pas certain, par exemple, que Campos ait la mainmise sur le centre de formation... Pour les ventes attendues cet été, près d’une dizaine dans l’idéal, le PSG compte sur les réseaux d’Antero Henrique, désormais directeur sportif de la Ligue qatarienne après un passage à Paris de 2017 à 2019.

Pour résumer Ciblé par les dirigeants qataris pour prendre la succession de Leonardo à la direction sportive du Paris Saint-Germain, Luis Campos est actuellement à Doha pour négocier son futur contrat. L’affaire n’est pas encore réglée.

Bastien Aubert

Rédacteur