PSG – Mercato : Luis Campos a tranché, Jorge Mendes se frotte encore les mains !

En charge des recrutements du PSG depuis deux saisons maintenant, Luis Campos a surtout fait en sorte de bâtir un axe fort avec la Gestifute et son grand ami Jorge Mendes. Alors que cet hiver, on annonce entre deux et trois recrues au PSG, notamment la signature d’un latéral gauche, le mandat est déjà donné.

La Gestifute encore prioritaire pour le latéral gauche

Si l’on en croit Sports Zone, l’architecte portugais a déjà prévenu tous les agents venus aux renseignements pour placer un joueur à Paris : la Gestifute – qui gère les intérêts de l’habituel titulaire au poste Nuno Mendes - a la priorité et ce ne sera que si aucune solution n’est trouvée que le Champion de France étudiera d’autres options.

Une posture qui risque encore de faire tousser à l’heure où certains dénoncent la mainmise de Jorge Mendes, lequel se sert désormais ouvertement de ses entrées à Paris pour attirer des joueurs dans son écurie, comme il l’a fait à Lyon avec Bradley Barcola.

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Luis Campos et Jorge Mendes se sont réunis cette semaine à Paris.



▫️La signature d’un latéral gauche a été abordé. Campos est honnête avec tous les autres agents : Gestifute first, si aucune solution n’est trouvée, alors il envisagera d’autres solutions. pic.twitter.com/qp3AciFrHr — SPORTS ZONE (@SportsZone__) November 12, 2023

