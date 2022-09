PSG - Mercato : Luis Campos a tranché pour son avenir

Zapping But! Football Club Paris Saint-Germain : Ramos peut-il encore sauver son expérience à Paris ?

Arrivé cet été au Paris Saint-Germain en tant que conseiller sportif, Luis Campos susciterait l'intérêt de Chelsea, qui lui aurait proposé un salaire annuel de 8 millions d'euros pour qu'il parte immédiatement du PSG et qu'il prenne en charge les deux prochains mercatos des Blues.

Campos ne dit pas totalement non à Chelsea

Mais selon les informations du Républicain Sportif, l'ancien directeur sportif de l'AS Monaco et du LOSC ne devrait pas quitter le club de la capitale et ne souhaiterait être que consultant externe avec Chelsea comme il le fait déjà avec le Celta Vigo et comme il souhaiterait le faire avec plusieurs autres clubs à l’avenir.

