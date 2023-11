PSG - Mercato : Luis Campos au Brésil pour un transfert imminent ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Plusieurs semaines, déjà, que le nom de Gabriel Moscardo, le milieu de terrain défensif des Corinthians, au Brésil, revient dans l'actualité mercato. Agé de 18 ans, mais très prometteur, ce dernier susciterait la convoitise de nombreux clubs, dont le FC Barcelone, Chelsea et le PSG.

Deal bouclé pour 25 millions d'euros ?

Comme souvent, c'est la presse étrangère qui en dit plus sur le dossier. Et les nouvelles seraient bonnes pour le club de la capitale. Ainsi, et selon Sport, le quotidien espagnol, le PSG aurait désormais une longueur d'avance dans le dossier. A tel point que Luis Campos se rendrait au Brésil dans les tous prochains jours pour finaliser le deal et mettre sur la table près de 25 millions d'euros afin de convaincre le jeune joueur de 18 ans et son entourage.

Le PSG déciderait alors de laisser Moscardo en prêt aux Corinthians jusqu'au terme de cette saison et le récupérerait officiellement l'été prochain.

A suivre.

