PSG – Mercato : Luis Campos misait sur deux coups de poker avec Malcom et Skriniar

Si le PSG espérait faire deux coups dans la dernière ligne droite du Mercato avant de se rabattre sur Hakim Ziyech (Chelsea) et de rater le prêt de l'international marocain sur une erreur du service juridique des Blues, le club de la Capitale espérait pourtant réaliser deux derniers gros coups malgré un budget particulièrement réduit sur le mois de janvier.

Le PSG appuyait sur le règlement pour récupérer Malcom gratuitement...

D'après L'Equipe, Luis Campos espérait notamment récupérer l'ancien bordelais et barcelonais Malcom (25 ans) gratuitement via le règlement de la FIFA sur la suspension des contrats des joueurs des clubs ukrainiens et russes. Un accord valable jusqu'en juin 2023. Pensant pouvoir faire jouer cette clause avec le Zénith Saint-Pétersbourg pour obtenir un prêt, le PSG a déchanté en apprenant que le club russe avait eu la présence d'esprit d'inscrire une contre-clause au règlement dans la prolongation de Malcom l'été dernier. Le Brésilien ne pouvait partir que sur la base d'un transfert à 30 M€. Injouable pour Paris.

… Et a eu droit à un coup de pouce de Skriniar dans les négos avec l'Inter !

Autre dossier qui aurait pu se décanter sur la fin, celui de Milan Skriniar (27 ans), déjà d'accord avec le PSG pour l'été prochain et qui souhaitait avancer son arrivée de l'Inter Milan. Les positions des deux clubs basculant du simple au double (l'Inter réclamait 20 M€, Paris en proposait 10 bonus inclus), le défenseur slovaque aurait proposé de lâcher une partie de sa prime à la signature pour aider le PSG à conclure le deal. Une approche cependant insuffisante pour que le transfert ne se fasse six mois avant...